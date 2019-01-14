Москва, 14 января, 2019, 20:45 — ИА Регнум. Россия не сможет получить больших доходов от экспорта мусора в Европу — вместо этого российским властям следовало бы задуматься о его переработке внутри страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 14 января заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

«Сейчас проблему власти видят так: как хорошо, что мы избавимся от мусора. Точно так же у нас избавляются от леса, от нефти. Избавились, и ещё и деньги за это получили. Но следующий этап — осознать, что вообще-то мы получили копейки, а должны были получить больше. И получим больше, если научимся перерабатывать мусор», — заявил Колташов.

Сама по себе актуальность экспорта мусора свидетельствует о том, насколько он становится важным сырьём на сегодня — за последние десятилетия «чистых» природных ресурсов стало меньше, в то время как объём мусора растёт в огромных масштабах, отметил эксперт.

Российские же власти, как обычно, рассматривают эти возможности лишь с точки зрения сиюминутных выгод.

«Мы накопили много мусора, мы производим его много, и можно всё это экспортировать в огромным объёмах. Но, к сожалению, экономического чуда из экспорта мусора не будет. В то же время если переработку мусора поставить на промышленные рельсы, то можно получить огромное количество разных материалов, не говоря уже об энергии», — отметил Колташов.

«Просто сейчас в Архангельске эту проблему решить не могут и вынуждены куда-то этот мусор девать. Но сырьё можно использовать в разных целях. Это сырьё не поднимет Россию с колен и не сможет сделать её вновь великой энергетической державой, какой она была с 2007 по 2008 год. Зато остаётся вопрос о том, что мусор надо перерабатывать у себя дома и извлекать из этого выгоды», — добавил он.

Ранее министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин сообщил о том, что российский мусор со строящегося на границе Архангельской области полигона «Шиес», возможно, начнут экспортировать в Швецию и другие страны Европы. Согласно предварительному проекту, мусор предложили собирать в брикеты на заводе в России, чтобы вывозить по железной дороге. В ближайшее время эксперты Росприроднадзора дадут оценку данному проекту.