Мадрид, 14 января, 2019, 20:37 — ИА Регнум. Глава Женералитета Каталонии Ким Торра, пребывающий в Сан-Франциско (США), заявил вчера вечером, 13 января, что он собирается объехать весь мир, чтобы «объяснить тяжесть политической ситуации в Каталонии, где есть политические заключенные и изгнанники», сообщает сегодня испанское издание La Vanguardia. Каталонский лидер также пожаловался на то, что регион не может воспользоваться своим правом на самоопределение.

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Торра уделил внимание представителям средств массовой информации, стоя перед зданием мэрии калифорнийского города. Он подчеркнул, что сейчас у него есть возможность «по громкой связи» рассказать о том, что беспокоит каталонцев. Эти слова не случайно прозвучали именно теперь: Испания находится на пороге суда над организаторами референдума 1 октября 2017 года, на котором большинство пришедших жителей Каталонии проголосовали за независимость.

В минувшее воскресенье, 13 января, председатель Женералитета также встретился с мэром города Бойсе (штат Айдахо) Дэйвом Битером, принадлежащим к Демократической партии. Последний выразил Киму Торре свою поддержку в вопросе политических заключенных и сообщил, что симпатизирует борьбе Каталонии за независимость.

Сегодня, в соответствии с предварительным планом, каталонский лидер проводил конференцию Института Лютера Кинга под названием «Гражданские права и самоопределение: каталонский взгляд». Мероприятие началось в 15:30 по местному времени, площадку для него предоставил Стэнфордский центр гуманитарных исследований Стэнфордского университета (Калифорния).

Кроме того, в повестку дня Кима Торры входило посещение Силиконовой долины совместно с каталонским советником (министром) по промышленности и науке Марией Анхелс Чакон, представительницей правительства региона в США Викторией Алсина и исполнительным директором Acció Жоаном Ромеро. Высокопоставленных гостей из Каталонии интересовали местные предприятия.

Каталонское правительство заверило, что Торра продолжит проводить «политические встречи» как в штате Айдахо, так и в Вашингтоне, уточняет La Vanguardia.

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Это второе путешествие председателя Женералитета за границу в новом, 2019 году. В пятницу, 11 января, он посетил Ватерлоо (Бельгия), чтобы пообщаться со своим предшественником Карлесом Пучдемоном. Организатор скандального референдума о независимости Каталонии бежал из Испании в 2017 году и теперь является одним из тех «политических изгнанников», о которых при случае вспоминает Торра.