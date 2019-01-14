Бухарест, 14 января, 2019, 20:33 — ИА Регнум. «Когда в минувший четверг, вскоре после 20:00, началась церемония во впечатляющем Румынском атенеуме в Бухаресте, все телекамеры и взгляды приглашенных были устремлены к трибуне. Это был очень напряженный момент, отмеченный присутствием почти всех представителей местной и международной власти, однако пришедшийся на обострение конфронтации внутри Румынского государства», — описывает испанское издание El Mundo начало председательства Румынии в ЕС.

Pixi Румынский атенеум

Торжественное мероприятие состоялось всего через несколько дней после того, как председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в ходе беспрецедентной атаки на страну-члена ЕС усомнился в способности Румынии возглавить Совет Европейского союза на ближайшее полугодие.

Сам Юнкер присутствовал на церемонии в сопровождении своих 27 комиссаров. Были на ней и председатель Европарламента Антонио Таяни, и глава Европейского совета Дональд Туск, который произнес развёрнутую эмоциональную речь на идеальном румынском, изобилующую литературными, историческими и персональными отсылками. Ему удалось сплотить аудиторию, заставив её на мгновение позабыть о дихотомии «Восток-Запад», а также дистанции между давними членами Союза и теми, что присоединились к нему в результате недавних решений.

«Между тем действительно важное в тот день, по-настоящему показательное происходило не внутри здания среди группировок и упреков высокопоставленных членов правительства, сената и парламента, но у его дверей», — подчеркивает El Mundo.

Образ, который лучше всего отражает раскол в Румынии и самую насущную проблему на континенте — это философ Михай Шора, которому исполнилось 102 года, бывший министр и член французского Сопротивления в годы Второй мировой войны. Шора, лауреат премии «Гражданин Европы» 2018 года, не был приглашен на церемонию из-за критики в адрес правительства. И в ночь мероприятия, при минусовой температуре и снеге, он возглавил протест под девизом, превратившимся в кредо: «Нам нужна Европа, а не диктатура».

Стоя под памятником композитору Джордже Энеску, отрывки из произведений которого оркестр Европейского союза исполнял для почетных гостей в считанных метрах оттуда, Шора взывал к «строгому взгляду» румынского деятеля, облекая в слова свои чувства, которые разделяют в эти дни миллионы граждан страны: «Какой позор».

Бухарест получил проблемы председательства в ЕС в год Брексита, выборов в Европейский парламент, консолидации сил евроскептиков и еврофобов, а также всеобщего — хотя, вероятно, преувеличенного — чувства того, что будущее Союза находится под угрозой, напоминает испанское издание. Пост Румынии не подразумевает власти, зато означает серьезную символическую и логистическую нагрузку.

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Стране предстоит координирование программ и продвижение десятков инициатив, находящихся в стадии рассмотрения. Среди них — необходимость заложить основу для завершения переговоров по проекту многолетней финансовой программы, т. е. бюджета Евросоюза на ближайшие шесть лет.

Но помимо бюрократического и технического моментов есть ещё один: возглавлять Совет ЕС — значит выражать собой и распространять определенное послание и эмоцию. А те, что исходят от Бухареста, являются максимально тревожными, считает El Mundo.