Киев, 14 января, 2019, 19:59 — ИА Регнум. Депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Александр Бригинец считает, что уже 17 января Верховная рада поддержит законопроект №4128, который урегулирует вопрос перехода церковных приходов. Об этом Бригинец заявил 14 января в эфире одного из украинских телеканалов.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дымовая завеса

По его словам, закон «сделает прозрачной и понятной процедуру смены церковными приходами религиозного центра».

«Это не просто сокращение, эта процедура (смены церковными приходами религиозного центра) становится более прозрачной и понятной… Это выгодно любой церкви. Сегодня могут быть переходы в любые другие церкви. Важно, чтобы учитывалась роль общины при определении, кому будет подчинена та или иная религиозная структура. Важно, чтобы этот закон был проголосован как можно быстрее, желательно в четверг (17 января)», — сказал Бригинец.

Кроме того, украинский религиовед Дмитрий Горевой прогнозирует, что процесс перехода церковных приходов Украинской православной церкви в состав Православной церкви Украины затянется на пять лет и более.

«По моим подсчетам, это может продолжаться четыре-пять лет, может, больше. Люди на местах, в селах, не знают, как переходить… Мы в начале великого исторического процесса, и сейчас делать выводы пока рано, потому что мы на самом старте», — сказал Горевой.

Он также назвал «удачной технологией» призыв президента Украины Петра Порошенко к Русской православной церкви (РПЦ) «показать свой томос».

Напомним, 14 января заместитель главы отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Николай Данилевич предложил президенту Порошенко спросить у Константинопольского патриархата Варфоломея, есть ли у него томос.

«Если Порошенко уже стал таким специалистом в томосах, то, может, он бы для начала предложил самому Константинопольскому патриархату показать свой томос? Раз он дает Украине томос, то имеет ли он сам его? Открою тайну: в Константинопольском патриархате тоже нет томоса… Ни одна из древних церквей не имеет томоса, поскольку томосы в церковной практике появляются, главным образом, в XIX веке, когда начали провозглашаться национальные автокефалии», — отметил Данилевич.