Москва, 14 января, 2019, 20:05 — ИА Регнум. Заявление министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина о планах вывоза мусора из Архангельска в Швецию, скорее всего, можно расценивать как конъюнктурное, сделанное с целью повлиять на архангельские акции протеста, спровоцированные как раз «мусорной» темой. Это в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 14 января предположил зампред комитета по природопользованию и экологии ТПП РФ, исполнительный директор НП «Национальный центр эколого-эпидемиологической безопасности» Владислав Жуков.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

«Я чрезвычайно позитивно относился бы к этому, если бы шведы действительно захотели наш мусор, — сказал Жуков. — Но я, если честно, позволю себе отнестись скептически к востребованности нашего мусора европейскими странами, в том числе и Швецией. Да, можно предположить, что он востребован на вес золота и окупит такую дикую логистику, Москва-Архангельск-Швеция. Но тогда можно задаться вопросом — если он так востребован там, то почему он не востребован у нас? Зачем его везти за тридевять земель, если есть технологии, которые превращают мусор в нечто полезное и экономически целесообразное?»

Критически отнёсся эксперт и к версии о том, что мусор будет перерабатываться на шведских заводах, и РФ будет оплачивать это.

«Не составляет труда проанализировать реальность и перспективы таких договорных отношений, исходя из того, сколько в Швеции платят по тарифу за мусор, — сказал Жуков. — Платят там на порядок больше, чем платят граждане РФ. То есть получается, при любых раскладах шведы не будут в ущерб себе перерабатывать мусор по нашей себестоимости. Тут не надо быть сверхэкономистом, чтобы оценить эту ситуацию с точки зрения её объективной утопичности».

Также Жуков предположил, что заявление министра может быть достаточно конъюнктурным, если принять во внимание акции протеста, прошедшие в Архангельске.

«Никогда ещё столько населения не участвовало в мусорном противостоянии, — сказал Жуков. — Идёт какой-то поиск каких-то решений, которые объективно выглядят не совсем адекватно».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению председателя комиссии по устойчивому развитию и экологической безопасности Московского региона подмосковного отделения Русского географического общества Антона Хлынова, у российских властей нет чётких продуманных решений по вопросу вывоза московского мусора в Архангельскую область и его дальнейшей транспортировки в страны Европы. По его мнению, даже в том случае, если при строительстве и дальнейшем функционировании комплекса по обращению с отходами в «Шиесе» будет минимизирован ущерб окружающей среде, остаётся масса вопросов об экономической целесообразности вывоза московского мусора в Архангельскую область.

Также он обратил внимание на то, что до сих пор принятие решений по управлению потоками московского мусора остаётся весьма непрозрачной системой.