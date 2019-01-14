Калуга, 14 января, 2019, 19:43 — ИА Регнум. На территории Калужской области зарегистрировано два случая гриппа: у взрослого в Калуге и у ребенка в возрасте одного года в Дзержинском районе. При лабораторном исследовании материала от больных обнаружен вирус сезонного гриппа А (H3N2) — гонконгский. Об этом 14 января сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Gtrk-kaluga.ru В поликлинике.

По данным ведомства, в стационары медицинских организаций области было госпитализировано 125 больных, что на 49 человек больше, чем на предыдущей неделе (76 человек). Образовательный процесс в регионе не приостанавливался. Напомним, в 2018 году в Калужской области случаи заболевания гонконгским гриппом также выявлялись.

Как сообщало ИА REGNUM, А (H3N2) получил название гонконгский грипп из-за пандемии заболевания в Гонконге в 1968—1969 годах. Вирус гриппа H3N2 считается опасным для младенцев и пожилых людей. Гонконгский грипп может спровоцировать пневмонию, бронхит, менингит и отит. Гонконгский грипп также опасен нарушением работы сердца, нервной, эндокринной, дыхательной системы. Кроме того, болезнь усугубляет хронические недуги, может осложнить беременность. Если заниматься самолечением, то болезнь может привести к летальному исходу.

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