Киев, 14 января, 2019, 19:13 — ИА Регнум. На Украине начали строить 517 амбулаторий в сельской местности, заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко, сообщает 14 января «Укринформ».

Gov.ua Геннадий Зубко

По его словам, амбулатории начали строиться в течение года. Также 4,233 тыс. сельских амбулаторий были объединены в единую сеть. При этом Зубко отметил, что 688 амбулаторий из тех, что объединены в единую сеть, требуют реконструкции. Также пока что в эксплуатацию были введены только 10 новых сельских амбулаторий.

Напомним, в рамках медицинской реформы Киев заявил, что в селах будет вводиться телемедицина. Каким образом это будет реализовано — неизвестно, так как доступ к широкополосному интернету на Украине имеют только 4% сел.