Москва, 14 января, 2019, 18:43 — ИА Регнум. Потребительские цены на бензин в России за период с 24 декабря по 9 января выросли в среднем на 21 копейку, или на 0,5%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Иван Шилов ИА REGNUM Бензин

Как сообщается, средняя стоимость литра бензина по состоянию на 9 января составляла 43,63 рубля.

В том числе бензин марок Аи-92 и Аи-95 подорожал на 19 копеек — до 41,67 рубля и 44,96 рубля за литр соответственно. Бензин Аи-98 подорожал на 36 копеек — до 50,79 рубля за литр.

Цены на дизельное топливо увеличились в среднем на 48 копеек (на 1%) — до 47,14 рубля за литр.

По данным Росстата, за указанный период рост цен на бензин наблюдался в 63 центрах субъектов Федерации. Наиболее всего он подорожал в Нарьян-Маре — на 2,1%, Анадыре — на 1,8%, Магадане, Черкесске и Хабаровске — на 1,7%.

Снижение цен на бензин зафиксировано в девяти центрах субъектов Федерации, наиболее заметное снижение цен отмечено в Кызыле — на 1,2%.

В Москве бензин подорожал на 0,2%, в Санкт-Петербурге — на 0,7%.

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