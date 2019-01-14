Киев, 14 января, 2019, 18:39 — ИА Регнум. Глава администрации президента Украине Петра Порошенко Игорь Райнин может быть снят со своей должности за то, что он не верит в победу действующего президента на предстоящих выборах главы государства. Об этом сегодня, 14 января, сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники в администрации президента Украины.

Gov.ua Игорь Райнин

По данным украинских СМИ, Райнин недавно собрал своих подчинённых и заявил, что совершенно не верит в возможность Порошенко выиграть президентские выборы, которые пройдут на Украине в марте. Глава администрации честно считает, что у Порошенко нет каких-либо перспектив остаться на посту президента Украины.

Также Райнин якобы заявил, что намерен как можно быстрее создать новую партию, которая бы стала «спасательным кругом» для членов администрации Порошенко, пока у него ещё есть административный ресурс.

СМИ утверждают, что Порошенко доложили об этом собрании, и он в гневе назвал Райнина предателем и предложил его уволить. Однако окружение Порошенко притормозило увольнение Райнина, так как в период президентской гонки это может выглядеть так, как будто от Порошенко уже бегут его соратники.

То, что рейтинг Порошенко крайне низок, знают на Украине все. И хотя ангажированные социологические группы утверждают, что рейтинг действующего президента якобы вырос, в это мало кто верит. Объективных рейтингов кандидатов в президенты на Украине сейчас практически нет.

Стоит отметить, что Порошенко пока еще не выдвинул свою кандидатуру на выборах главы государства.