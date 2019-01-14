Вильнюс, 14 января, 2019, 18:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 14 января, провёл телефонные переговоры со своим польским коллегой Матеушем Маровецким, на которых обсудил запрет Польшей экспорта литовской свинины, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Stuart Webster Свинина

«Договорились, что эту проблему необходимо решать в сущности, инициируются двусторонние консультации и переговорный процесс. В ближайшее время должны состояться встречи министров сельского хозяйства двух стран, при необходимости подключатся руководители напрямую ответственных за сектор ведомств», — цитирует слова Сквернялиса его пресс-служба.

Напомним, министерство сельского хозяйства Литвы 4 января объявило, что в ведомстве рассматривается план о возможном введении в отношении Польши торговых санкций — запрета ввоза в Литву свинины. Поводом стало аналогичное решение Польши из-за эпидемии африканской чумы свиней в Литве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве эпидемия АЧС продолжается уже свыше пяти лет, а инфекция в итоге перекинулась в Латвию (откуда в Эстонию), Польшу и Калининградскую область РФ.