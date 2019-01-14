Пекин, 14 января, 2019, 18:35 — ИА Регнум. 13 января китайская компания Sinopec подвела итоги 2018 года по добыче сланцевого газа на Фулинг — крупнейшем месторождении на территории страны. Месторождение расположено на юго-западе Китая, промышленные запасы были обнаружены в 2012 году, окончательная оценка завершилась в 2014, когда на государственный учет в Национальном комитете по геологическим запасам были поставлены 2,1 трлн кубометров сланцевого газа. Первая фаза месторождения была введена в эксплуатацию в 2016 году, когда здесь было добыто более 5 млрд кубометров газа.

WhisperToMe Штаб-квартира компании Sinopec в Пекине

В марте 2017 года Sinopec анонсировала свои амбициозные планы довести объем годовой добычи до 10 млрд кубометров, но по итогам года добыто было только 6,0 млрд кубометров. В 2018 году прирост добычи не сильно отличается от статистической погрешности — на Фулинге добыто 6,02 млрд кубометров.

О причинах происходящего Sinopec пока не сообщает, но это может привести к срыву поставленных руководством Китая задач: «Месторождение Фулинг имеет большое значение для корректировки энергетической структуры страны, снизить потребность в импорте природного газа в центральном и восточном Китае». По планам Китая, добыча сланцевого газа к 2020 году должна выйти на объемы в 30 млрд кубометров, а к 2030 году достичь 100 млрд кубометров. Удастся ли китайским нефтегазовым компаниям добиться таких показателей, пока не очевидно, остается ждать поступления новой информации.