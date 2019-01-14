Москва, 14 января, 2019, 18:34 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин, лидеры фракций и главы комитетов вручили награды победителям конкурса на лучшее освещение деятельности Госдумы за 2018 год, а также поздравили журналистов с прошедшим Днем российской печати, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

Диплом вручает глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин

«Парламент не может эффективно реализовывать свои задачи без вас, тех, кто освещает его работу, тех, кто нам формирует повестку, тех, кто позволяет увидеть то, что мы не можем сами сделать. Вы обеспечиваете нам в том числе обратную связь с нашими избирателями, и, конечно, за это вам огромные слова благодарности», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В рамках торжественного вечера подведены итоги творческого конкурса на освещение деятельности Госдумы. Была отмечена работа корреспондентов информационных агентств, печатных СМИ, сетевых изданий, телеканалов.

Одним из лауреатов творческого конкурса стала шеф-редактор ИА REGNUM Ольга Зенькович.

День российской печати отмечается 13 января согласно постановлению президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года. В этот день 13 января (2 января по старому стилю) 1703 года в Москве вышла первая газета по указу российского императора Петра I.