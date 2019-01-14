Чебоксары, 14 января, 2019, 17:51 — ИА Регнум. В Чувашии в период празднования Крещения Господня планируется организовать 116 мест для купания. В крещенских мероприятиях ожидается участие 20−25 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы республики.

Cap.ru Освящение купели

В местах для купания будут дежурить сотрудники МВД, МЧС, медицинские работники. В целях обеспечения безопасности задействуют 511 человек и 149 единиц техники.

Всего в республике, по официальным данным, будет организовано 116 мест для купания. В том числе в Чебоксарах готовятся семь иорданей: четыре — на Волге у Свято-Троицкого мужского монастыря, одна — в Заволжье (в районе Сосновского причала), при церкви Святых Новомучеников и Исповедников Российских, а также в районе коттеджного посёлка Дубки. На Волге глубина воды в купелях не будет превышать 1 метра 30 см.

Cap.ru Схема

«На территории массовых крещенских купаний будут дополнительно установлены три прожектора. Через громкую связь будет доводиться информация о правилах безопасности при крещенских купаниях. В бытовке для техперсонала будет оборудован пункт обогрева посетителей, а также функционирование палатки обогрева у купелей. Будут работать торговые ряды с выпечкой и горячим чаем», — говорят в администрации Чебоксар.

Напомним, в 2018 году в мероприятиях в честь Крещения Господня в Чувашии приняли участие около 23 тыс. человек, в том числе свыше 11 500 окунулись в проруби.