Великий Новгород, 14 января, 2019, 17:35 — ИА Регнум. Мэр Великого Новгорода Сергей Бусурин назвал «грандиозные задачи» на 2019 год, которые стоят перед руководством города. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, градоначальник провёл сегодня, 14 января, первое в 2019 году и первое в своей должности расширенное аппаратное совещание.

Novreg.ru Сергей Бусурин

Основной задачей Бусурин назвал строительство трёх детских садов в густонаселённых районах Великого Новгорода. По его словам, договоры с подрядчиками заключены на всех объектах.

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«Также в этом году мы должны качественно провести ремонты дорог. На это выделена значительная сумма денег — не меньше, чем в 2018 году — порядка 400 млн рублей», — отметил Бусурин.

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Особый акцент градоначальник сделал на предстоящих юбилейных мероприятиях: 20 января в Новгороде пройдут торжества, посвящённые 75-летию освобождения Новгорода от немецко-фашистских захватчиков.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сергей Бусурин приступил к обязанностям мэра Великого Новгорода в декабре 2018 года. Он был избран на эту должность по итогам конкурсного отбора и сменил на посту градоначальника Юрия Бобрышева, который руководил Великим Новгородом с 2008 года.