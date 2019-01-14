Кострома, 14 января, 2019, 17:00 — ИА Регнум. За три года в Костромской области на 25% увеличились налоговые поступления от туристической деятельности, их объем составил 898,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба губернатора области. По данным регионального департамента экономического развития, доля туризма в валовом региональном продукте достигает 1,4%.

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Число туристов, приезжающих в область, каждый год увеличивается на 3−5%: в 2017 году их количество составляло 702,7 тысячи человек, в 2018-м — миллион. В прошлом году число гостиниц и мест размещения увеличилось со 115 до 134 единиц, из них 42 гостиницы расположены в Костроме.

«Каждый рубль уплаченных налогов в сфере туризма приносит в областной бюджет 10 рублей налогов от смежных отраслей — экскурсионного обслуживания, общественного питания, от продажи сувенирной продукции и т. д», — отмечают в пресс-службе.

Местные власти объясняют развитие туризма проведением новых событийных мероприятий, в числе которых: Фестиваль сыра, открытие новых мест показа и разработка интерактивных программ, открытие Музея сыра, ремесленных мастерских Лавровской фабрики, Центра культуры, туризма и ремесел «Емеля», Музея хлеба.

Отметим, что в новогодние и рождественские праздники 2019 года регион посетили более 56 тысяч туристов. Больше всего туристов приезжало из Московской, Ярославской, Ивановской и Вологодской областей.

ИА REGNUM напоминает, что Кострома заняла третье место в рейтинге городов «Золотого кольца» России по популярности у туристов. Помимо Костромы в тройку лидеров вошли города Ярославль и Владимир.

Рейтинг был составлен по результатам анализа посещений городов туристами и турпоездок за последний год. По данным агентства, ежегодно Золотое кольцо России посещает до 20 миллионов туристов.

В топ-5 популярных городов «Золотого кольца» вошли: