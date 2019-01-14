Москва, 14 января, 2019, 16:49 — ИА Регнум. Количество безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, за 2018 год сократилось на 9,8%. Такие данные приводит пресс-служба Минтруда России.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

По состоянию на 9 января 2019 года в стране было официально зарегистрировано 694,5 тысячи безработных, тогда как годом ранее их число составляло 770,3 тысячи человек.

Сообщается, что уровень регистрируемой безработицы в среднем по России, согласно оперативным данным, составил 0,91% от численности рабочей силы в возрасте от 15 до 72 лет, а на аналогичную дату 2018 года — 1,01%.

Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных работодателями в органы службы занятости, на 9 января составило 1,5 млн единиц, что на 110 тысяч единиц больше, чем годом ранее.

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