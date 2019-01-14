Тюмень, 14 января, 2019, 17:10 — ИА Регнум. Крушение самолета-амфибии СК 12 «Орион» в августе 2018 года повлекло за собой массу следственных проверок. Само крушение принесло материальный ущерб лишь владельцу легкомоторного воздушного судна — тюменскому чиновнику. В территориальные органы СКР направлены материалы для оценки коррупционной составляющей, сообщил на пресс-конференции 14 января 2019 года руководитель Уральского СУ на транспорте СКР Пётр Решетников.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Грибы в лесу

Как сообщало ранее Уральское СУ СКР на транспорте, 29 августа директор МКУ «Комитет по информатизации города Тюмени» Игорь Кравченко неудачно слетал за грибами на озеро Летнее, расположенное в Тюменской области. Во время приводнения принадлежащий ему самолет-амфибия СК 12 «Орион» ударился о воду, перевернулся и частично разрушился. Сам чиновник не пострадал.

Проверка показала, что гидросамолет был зарегистрирован должным образом, прошёл предполетный досмотр и был заправлен качественным топливом, заявил Пётр Решетников. Вероятной причиной крушения легкомоторного судна стала ошибка пилота. Ущерб, нанесённый судну владельцем, был оценён в 100 тыс. рублей. Поэтому в возбуждении дела по ст. 238 УК РФ в части оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, отказано.

Однако в декларации о доходах Игоря Кравченко за 2017 год, где указаны мотоциклы, три автомобиля и водный транспорт, гидросамолёт не числится. Возможно, это новое приобретение. А на сайте производителя СК12 «Орион» указана базовая цена воздушного судна в 15 млн рублей.

«Материалы в части возможности приобретения судна нами выделены, направлены в территориальные органы для дачи оценки возможной коррупционной составляющей», — отметил движение материалов дела руководитель Уральского СУ на транспорте СКР Пётр Решетников.