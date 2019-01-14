У России и Японии сохраняются серьёзные разногласия: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 14 января, 2019, 17:00 — ИА Регнум.
- О разногласиях России и Японии;
- У США и Германии разные позиции по «Северному потоку — 2»;
- Литве не даёт покоя энергетическая автономность Калининграда;
- Госдума сделает заявление по вопросу участия в ПАСЕ;
- Минску посоветовали ценить помощь от Москвы.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 20:00 мск.
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