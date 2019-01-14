Вашингтон, 14 января, 2019, 16:43 — ИА Регнум. Президент США заявил, что его разумная политика привела к росту добычи нефти в Америке, и тем самым он серьезно навредил России, а значит, он не может работать на русских. Соответствующее заявление Трамп опубликовал сегодня, 14 января, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Ранее на телеканале Fox News в программе Fox&Friends поднимался вопрос о снижении цен на нефтепродукты внутри США. В программе объяснили, что падение цен на топливо внутри США в первую очередь связано с дерегуляцией энергетического сектора, которую проводит Трамп и его администрация. Именно поэтому США производят намного больше нефти, чем когда-либо, пояснили в программе.

Комментируя эту передачу, Трамп отметил, что падение цен на нефть и нефтепродукты это в первую очередь плохая новость для России, а раз так, то по логике президент США, который проводит такую политику, просто ну никак не может быть русским шпионом.

«Но это же плохая новость для России, почему же президент Трамп сделал это? Думали, что он работает на Кремль?» — написал Трамп.

Напомним, что слухи о том, что Трамп является русским шпионом и работает на Москву были запущены в период президентской гонки в США в 2016 году. Запустила эти слухи команда Хиллари Клинтон, которая в итоге выборы проиграла. Однако после победы Трампа демократы не смирились с поражением и стали использовать эту ложь для давления на его администрацию, и используют до сих пор.