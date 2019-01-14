Москва, 14 января, 2019, 16:39 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин провел рабочую встречу с главой Удмуртии Александром Бречаловым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Стороны обсудили итоги работы в ушедшем 2018 году.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Бречалов

В частности, Бречалов рассказал о разработке плана праздничных мероприятий к юбилею знаменитого оружейника Михаила Калашникова, уточнив, что они будут проходить по всей стране уже с середины января.

«Это большая передвижная выставка, она охватит больше половины регионов России, в том числе и зарубежные страны…19 сентября проводим Форум оружейников в День оружейника. В 2019 году это будет ключевым мероприятием в списке посвященных 100-летию Михаила Тимофеевича Калашникова… С концерном «Калашников» открываем технопарк имени Калашникова. Думаю, он будет одним из самых передовых и в России, и в Европе… У нас идут большие объемы реконструкции центральной площади, многих объектов в Ижевске. Не всё получится, конечно, сделать, потому что есть главный корпус Оружейного завода и многие другие объекты, но всё-таки город существенно преобразится именно в 2019 году», — уверенно заявил глава Удмуртии и пригласил президента России на форум оружейников в Ижевске.

Бречалов подчеркнул, что в течение года удалось остановить рост госдолга и снизить его объем почти на 2 млрд рублей. Глава региона отметил, что за счет централизации закупок республика сэкономила около 1 млрд рублей, а с 1 января 2019 года все закупки проводятся через единый центр закупок с проведением сравнительного анализа.

«Большой прорыв у нас, могу сказать точно, по дорогам. У нас очень плохая была ситуация и в части качества, и освоения средств. Мы отремонтировали и реконструировали на 30 процентов больше за те же деньги. К примеру, инертные материалы завозились, якобы завозились, с Урала и в три раза дороже. Почти 360 миллионов мы сэкономили только на использовании своих инертных материалов, достаточно много пришло инвесторов, которые вложили деньги в это направление», — констатировал Бречалов.

Он напомнил, что в 2017 году по итогам реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» республика занимала 27-е место среди регионов РФ, а в прошлом году — в тройке лидеров. По словам главы республики, пришлось переделывать 18 частных дорог.

«У нас общий объем собираемых налоговых, неналоговых платежей растет стабильно. В федеральный бюджет мы перечисляем достаточно большие деньги. То, что в региональном бюджете остается денег не много, — это, в первую очередь, задача экономического блока: развивать экономику, малый и средний бизнес, на что мы сейчас и направляем очень серьезные усилия», — заверил Бречалов.

Также глава региона информировал об успешной работе с муниципальными и государственными унитарными предприятиями, назвав в числе наиболее выделившихся «Удмуртлес» и «Аптеки Удмуртии».

В то же время Бречалов поделился данными инвентаризации объектов социальной инфраструктуры.

«Детские сады, школы, больницы и амбулатории. Список в 580 объектов. Чтобы полностью капитальный ремонт сделать — около 10 млрд. Мы определили первый шаг — это в 2019 году 3 млрд, то, что необходимо сделать при любых обстоятельствах — это кровля крыш, окна, проводка, тем более что касается детских объектов», — пояснил он.

Глава Удмуртии поблагодарил президента за поддержку проекта по покупке мобильных медицинских диагностических комплексов и сообщил, что 2019 год в Удмуртии станет Годом здоровья.

«В 2018 году мы подсчитали, что стационар и койка стоят кратно дороже, чем профилактика. Поэтому здоровый образ жизни, усилили позиции Федерации скандинавской ходьбы, — подчеркнул Бречалов и заявил, что в 2019 году работа по профилактике заболеваний в республике будет продолжена. — Мы посмотрели по самым проблемным вопросам: на первом месте были дороги, мы сделали серьезную работу в 2018 году, на втором месте — это здравоохранение».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2019 году на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Удмуртии будет выделено 1,644 млрд рублей.

По словам Бречалова, от общего объема средств 964 млн рублей будет выделено из федерального бюджета. В рамках проекта планируется ремонт 135,1 км дорог.

По итогам 2018 года в республике по проекту «безопасные и качественные дороги» было отремонтировано 63 объекта — 120 км.

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