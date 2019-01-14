Ярославль, 14 января, 2019, 16:35 — ИА Регнум. В Казанском женском монастыре Ярославля откроется монастырский музей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославской епархии.

Yareparhia.ru Казанский монастырь

Экспозиция музея будет посвящена истории обители. Монастырь был основан в Смутное время в память об успешном отражении нападения на Ярославль войск Лжедмитрия Второго. В советское время в монастыре был концлагерь для подозреваемых в поддержке белогвардейского мятежа 1918 года. Затем здесь разместился Дом крестьянина, а большую часть советской истории здание Казанского собора занимал Государственный архив Ярославской области.

Многие экспонаты музея были обнаружены во время благоустройства монастырских зданий во время восстановления обители. Посетители музея смогут познакомиться с книгами и иконами сестер, увидеть их письма и записки.

В музее представлены личные вещи митрополита Агафангела, чьи мощи покоятся в монастыре. Современная история монастыря рассказывает о его возрождении. Часть экспонатов связана с личностью главного жертвователя — Вадима Орлова. Музей откроется 16 января.