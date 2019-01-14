Калуга, 14 января, 2019, 16:31 — ИА Регнум. Пресс-конференция губернатора Калужской области Анатолия Артамонова, посвященная итогам социально-экономического развития региона в 2018 году и планам на 2019 год, состоялась в Калуге 14 января, передает корреспондент ИА REGNUM. На встречу с главой области были приглашены представители федеральных, региональных и районных средств массовой информации.

Admoblkaluga.ru Губернатор Анатолий Артамонов на встрече с журналистами.

Губернатор Анатолий Артамонов особо отметил отрадные результаты экономического развития Калужской области за последние годы.

Так, по его словам, валовой региональный продукт за последние пять лет вырос на 9%. Рост объемов промышленного производства составил 4%, рост объемов производства сельхозпродукции — более 8%. Промышленной продукции в 2018 году регион произвел почти на 800 млрд рублей. По росту обрабатывающих производств Калужская область занимает первое место в Центральном федеральном округе и одно из первых в стране. Максимальная динамика наблюдалась в производстве железнодорожной техники, автомобилей и автокомпонентов, стройматериалов и автомобильного стекла, компьютеров. Положительные тенденции также отмечены в оборонно-промышленном комплексе, в том числе в осваивании производства гражданской продукции. В области открываются новые предприятия и расширяются действующие. Объем инвестиций в основной капитал за январь — сентябрь 2018 года составил 48,6 млрд рублей. За счет этого в прошлом году удалось на 24% увеличить доходную часть консолидированного бюджета области. В 2019 году работа в этом направлении будет продолжена. Говоря об агропромышленном комплексе, глава региона отметил, что уже несколько лет Калужская область занимает первое место в России по темпу роста молока. По итогам 2018 года этот показатель равен 17,5%.

В Калужском регионе ежегодно совершенствуются предложения для бизнеса. Так, к технологическим площадкам в 12 индустриальных парках и особой экономической зоне «Калуга» добавлены территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), созданные в моногородах. На территории индустриальных парков Калужской области реализуются 110 инвестиционных проектов, в том числе 73 предприятия уже активно работают.

Говоря о приоритетах развития региона, Анатолий Артамонов подчеркнул, что они четко соответствуют поручениям, данным президентом страны, и будут реализованы в рамках национальных проектов. При этом особое внимание в 2019 году правительство области планирует уделить повышению эффективности работы регионального здравоохранения.

«Там накопились проблемы, решение которых потребует немало средств, и их вложение должно быть эффективным», — отметил губернатор.

Рассказывая журналистам о темпах жилищного строительства, Артамонов подчеркнул, что в 2018 году в Калужской области было введено 750 тысяч кв. метров жилья, в 2019 году планируется построить ещё порядка 800 тысяч кв. метров. Также, по его словам, благодаря принимаемым мерам и изменениям в федеральном законодательстве, уже в этом году планируется решить вопросы с обманутыми дольщиками.

Особое внимание на встрече было уделено проблеме утилизации твердых коммунальных отходов, губернатор заверил собравшихся, что этот вопрос взят региональными властями на особый контроль. В рамках встречи калужский губернатор также ответил на вопросы о перспективах реализации в области национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», о дальнейшем расширении международных экономических связей области, а также реконструкции значимых социальных объектов.