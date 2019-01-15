Москва, 15 января, 2019, 06:11 — ИА Регнум. Риторика, взятая руководством прибалтийских стран в отношении «агрессивных намерений России», становится особенно истеричной сейчас, когда Прибалтика всё больше теряет свою значимость как для России, так и для западных хозяев прибалтийских политических «элит». О тех фактах, которые подтверждают именно такую точку зрения, рассказывает в своей статье обозреватель ИА REGNUM Руслан Хубиев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опасность

Будучи «витриной социализма», прибалтийские республики при СССР потребляли значительное количество дотаций, передаваемых им другими советскими республиками. Бурно развивались промышленность и инфраструктура, сфера услуг и туризм. После развала СССР все эти преимущества Латвии, Литвы и Эстонии были утрачены, причем первой под нож попала промышленность, уничтоженная западными «освободителями». Вместо нее прибалтийские республики стали получать дотации, достаточные для поддержания политической стабильности, и не более.

Результат известен: обезлюживание из-за эмиграции (вызванной разными причинами) и снижения рождаемости. Мало того, уходя от советского наследства, страны Прибалтики экономически оказались завязаны на транзит российских грузов, который неуклонно сокращается из-за того, что Россия выстраивает логистику в обход, всё больше используя собственные терминалы под Санкт-Петербургом.

Читайте статью Маски долой: почему России нет никакого смысла вторгаться в Прибалтику? и другие публикации Руслана Хубиева.