Луганск, 14 января, 2019, 16:25 — ИА Регнум. В населённом пункте Старобельск, что на подконтрольной Украине территории ЛНР, бронетранспортёр врезался в жилой дом, заявил 14 января официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко во время брифинга.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Трое военнослужащих 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справились с управлением БМП-1 и врезались в жилой частный дом, разрушив при этом две стены», — рассказал Марочко.

Он отметил, что лишь по счастливой случайности никто не пострадал — в доме никого не было.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из зоны боевых действий выведут бригаду ВСУ, чья рота в полном составе отказалась выходить на позиции и участвовать в боевых действиях.

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