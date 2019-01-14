Санкт-Петербург, 14 января, 2019, 16:27 — ИА Регнум. Назначен новый генеральный директор «Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина», находящейся в ведении Управления делами президента РФ. На эту должность назначен Илья Быковников, имеющий инженерное и экономическое образование, сообщили ИА REGNUM 14 января в пресс-службе федерального бюджетного учреждения.

Президентская библиотека Илья Быковников

Напомним, должность директора Президентской библиотеки стала вакантной в августе 2018 года, когда занимавший ее Александр Вершинин был назначен директором Российской национальной библиотеки (РНБ).

Илья Быковников родился в 1980 году в Московской области. Окончил Институт экономики и предпринимательства по специальности «экономист» и Московский государственный институт радиотехники, электроники и автоматики по специальности «инженер».

Преподавал в московских вузах, совмещая научно-преподавательскую работу с деятельностью на управленческих позициях в коммерческих и некоммерческих организациях.

С 2013 года — генеральный директор консалтинговой компании ЗАО «УправКом». С ноября 2017 года до апреля 2018 года занимал должность советника (по экономике и финансам) в ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина». С апреля 2018 года работал финансовым директором ФГУП «ГлавНИВЦ» Управления делами президента РФ.

Илья Быковников женат, имеет двоих детей.

Президентская библиотека открыта 27 мая 2009 года и работает как общегосударственное электронное хранилище цифровых копий важнейших документов по истории, теории и практике российской государственности, русскому языку, а также как мультимедийный культурно-просветительский, научно-образовательный и информационно-аналитический центр, имеющий статус национальной библиотеки России. Библиотека расположена в историческом здании Синода на Сенатской площади Санкт-Петербурга.