Москва, 14 января, 2019, 16:13 — ИА Регнум. Российской валюте 15 января предстоит пройти проверку на устойчивость от одновременного воздействия внутренних и внешних факторов. Всё дело в том, что завтра произойдут сразу два важных для валютного рынка события, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик ООО «ЦАФТ» (Центр аналитики и финансовых технологий) Антон Быков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Первое из них является возобновление покупок валюты Банком России для Минфина РФ на внутреннем рынке согласно бюджетному правилу. А вторым станет судьбоносное для Великобритании голосование в британском парламенте по соглашению о выходе страны из состава Евросоюза», — пояснил эксперт.

Если негативному влиянию внутреннего фактора рубль сможет противостоять достаточно уверенно, учитывая «ожидаемость» возвращения на валютный рынок Банка России, то вот турбулентности по итогам голосования в британском парламенте ни рубль, ни другие валюты, скорее всего, противопоставить ничего не смогут. Особенно если голосование закончится отклонением предлагаемого соглашения.

«Так что завтрашний день (15 января) и для российского валютного рынка можно охарактеризовать как «нестабильный» и «нервный». В этой ситуации оправданно расширить и сместить дневные торговые диапазоны для рубля в сторону его ослабления, к доллару США до 66,50−68,00 и к евро 76,20−77,80», — считает Быков.

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