Грозный, 14 января, 2019, 16:11 — ИА Регнум. В 2018 году в Чечне построено 36 мечетей. Всего в республике в настоящее время действует 1101 дом всевышнего, передает Чеченская гостелерадиокампания «Грозный». При этом отмечается, что 205 мечетей построены и реконструированы при финансировании Рагионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Так, в прошлом году на средства фонда построено три мечети.

Alexxx1979 Грозный. Мечеть «Сердце Чечни»

По словам Амрудди Эдильгириева — советника главы Чечни, ответственного за строительство мечетей, из всех религиозных объектов, построенных в 2018 году, самым значимым является мечеть в селения Беной, носящая имя прапрадеда первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова.

Советник отметил, что мечети в Чечне — это «центры притяжения и консолидации сотен тысяч и даже миллионов верующих» не только из Чечни, но и приезжающих в республику. Поэтому их строительство очень важная и ответственная работа.

Стоит отметить, что в настоящее время на территории республики находятся также и другие религиозные объекты, в том числе 130 зияратов, 14 исламских медресе, шесть школ хафизов и 599 мусульманских кладбищ.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября новую мечеть заложили в Октябрьском районе Грозного, Она расположится по проспекту имени шейха Кунта-Хаджи Кишиева си будет вмещать до пяти тысяч человек.

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