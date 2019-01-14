Ярославль, 14 января, 2019, 16:02 — ИА Регнум. В Ярославле 14 января в доме по адресу Ленинградский проспект, 83 обнаружено мумифицированное тело женщины. Об этом сообщает с места событий корреспондент ИА REGNUM.

Дом, где нашли тело женщины

Погибшая была обнаружена после того, как газовики нашли утечку газа в подъезде в ходе плановой проверки. 10 января специалисты компании «Росстройгаз», которая обслуживает дом, установили, что на стояке имеется утечка газа. Газовики не смогли попасть в одну из квартир, после чего отключили газ во всём стояке.

Тогда соседи забили тревогу и вызвали полицию. Та вскрыла квартиру и обнаружила тело погибшей. Дата и причина смерти неизвестна. По словам соседей, они не видели женщину около двух лет. Почтовый ящик погибшей оказался забит неоплаченными квитанциями.

«Утечка газа была оказалась во вскрытой квартире. Сейчас авария устранена, газ в подъезде включен», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в компании «Росстройгаз».

Умершая женщина 1965 года рождения. По словам соседей, она ни с кем в подъезде близко не общалась, вела замкнутый образ жизни. По факту смерти женщины проводит проверку Следственный комитет.