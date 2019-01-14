Минск, 15 января, 2019, 01:28 — ИА Регнум. Активная подготовка к празднованию 100-летия образования белорусской государственности 1 января 2019 года окончилась полным игнорированием этой даты. Почему белорусское руководство «по-тихому», без объяснения причин решило замолчать этот праздник, не вписывающийся в те политические задумки, которые избрал для себя официальный Минск, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Георгий Шкловский.

Почтовая марка, посвящённая 100-летию образования БССР

Советская Социалистическая Республика Белоруссия — так называлось провозглашенное 1 января 1919 года белорусское государство. Подавляющее число достижений, которыми может гордиться и за счет которых существует современная Белоруссия, это заслуга советского периода белорусской истории. Но сегодняшнее белорусское руководство, привыкшее к своему «хлебному месту» во власти, все больше склоняется к другой версии и истории, и политических предпочтений. Ставка делается на антироссийскость и местный национализм, пусть и не имеющие реальных исторических корней, зато представляющиеся нынешнему официальному Минску удобным инструментом подготовки общественного сознания к «борьбе за самостоятельность» по украинскому сценарию.

Так можно оценить и молчание белорусского лидера по поводу 100-летия образования Белоруссии как государства, и фальшивки о белорусской истории, распространяемые уже на уровне высказываний высокопоставленных чиновников. Из какой фактуры и с какой целью пытаются слепить антироссийскую «белорусскость»?

Читайте статью Почему Лукашенко не отметил столетие БССР?, а также другие статьи Георгия Шкловского, посвященные Белоруссии.