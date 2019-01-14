Мельбурн, Австралия, 14 января, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Женская сборная России по теннису сыграет с командами Дании и Польши в Кубке Федерации сезона-2019. Об этом 14 января сообщается на сайте Федерации тенниса России.

marijana1 Теннис

Жеребьёвка турнира состоялась в австралийском Мельбурне, где стартовал первый в сезоне турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии.

Отмечается, что в составе сборной России выступят Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Маргарита Гаспарян и Наталья Вихлянцева.

Матчи состоятся с 6 по 9 февраля в польском городе Зелёна-Гура.