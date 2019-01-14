Вильнюс, 14 января, 2019, 15:21 — ИА Регнум. «В руках России — козырь против стран Прибалтики», «Калининград заговорил о будущем транзите газа через Литву», «СПГ-терминал в Калининграде только увеличил значение терминала в Клайпеде», «Министр энергетики Литвы заговорил о геополитическом шантаже из-за электричества», — материалы с такими и подобными заголовками в эти дни публикуют литовские СМИ, которые продолжают активно обсуждать энергетическую автономность Калининградской области. ИА REGNUM сегодня, 14 января, перевело на русский язык некоторые основные тезисы таких публикаций.

Gazprom.ru Поставка СПГ

Наращивание генерирующих энергетических мощностей в Калининградской области, строительство электростанций, запуск СПГ-терминала и открытие газового хранилища, — всё это происходит не ради увеличения энергетической безопасности российского региона. Заявления руководства России и Газпрома — это только «дымовая завеса». Автономное обеспечение энергетикой необходимо для эффективного содержания и наращивания военной группировки в Калининградской области, уверены авторы еженедельной итоговой новостной передачи Savaitė национального телерадиовещателя LRT.

«Обеспечив автономную работу энергетики Калининградской области, Россия может беспрепятственно мешать странам Прибалтики выйти из БРЭЛЛ (единая постсоветская электроэнергетическая система, в которой работает Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия и Литва — прим. ИА REGNUM ), шантажировать, требовать компенсаций или возможности направить транзитом через Литву в Европу электроэнергию с Белорусской АЭС», — утверждают авторы материала.

«Эта история подтверждает то, о чём в Литве говорят уже давно: Москва проводит против Литвы и стран Прибалтики информационную войну», — продолжает LRT, заявляя, что цель этой «войны» в том числе принизить значение СПГ-терминала в Клайпеде, что, считают авторы, — частично удалось, поскольку множество литовцев верят, что из-за терминала цены на газ в Литве подскочили, что повлияло и на цены на отопление, электричество и продуктов питания.

В свою очередь, министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас, рассуждая о потерях Литвы, если Россия откажется от транзита газа, в интервью литовскому порталу 15min.lt заявил, что, во-первых, контракт на транзит заключён до 2025 года, причём по формуле «бери или плати», а значит, Россия должна будет платить Литве до 2025 года в любом случае, а, во-вторых, заработок Литвы от транзита газа в Калининградскую область относительно небольшой — около 10 млн евро в год.

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LRT тем не менее проводит параллель с нефтепроводом «Дружба», ответвление которого на Литву в своё время перестало функционировать по причине поломки. Что может гарантировать, что также не сломается газопровод в Литву, рассуждает национальный вещатель.

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Портал ТВ-канала TV3 описывает подземное газовое хранилище в Калининградской области, отмечая, что регион действительно добился автономности и без газа, который поставляется транзитом через Литву, сможет спокойно существовать. Особенно к 2024 году, когда хранилище будет расширено до мощности в 4 млрд кубометров в год.

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Всё это вместе, считают в Литве, только увеличивает значение собственного терминала, который в настоящий момент не работает даже на треть — Литва продолжает большую часть своих нужд покрывать за счёт газа от Газпрома. Однако если поставки в Литву прекратятся, то терминал будет способен полностью обеспечить Литву газом, рассказал литовскому агентству BNS министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

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Впрочем, уже в эфире радиостанции Žinių radijas он также заговорил о «геополитическом шантаже» со стороны России. Он напомнил, что в электроэнергетической системе БРЭЛЛ Литва работает и живёт уже 80 лет.

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«Наши энергетики привыкли к этой системе, но мы понимаем перспективу, что находиться в этой системе небезопасно. Подготовившись к децентрализации системы, может быть использован геополитический шантаж, а мы знаем, каким может быть геополитический шантаж в энергетике», — сказал Вайчюнас, рассуждая о том, что Калининградская область первее подготовилась к отключению Прибалтики от БРЭЛЛ, нежели сама Прибалтика.

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