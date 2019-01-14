Москва, 14 января, 2019, 15:17 — ИА Регнум. В то, что всё правительство США в полном составе пошло вставать в очередь за бесплатной едой, верится с трудом, но отдельные случаи вполне возможны, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

(сс) Erik Drost Капитолий

Во время шатдауна, как известно, правительство останавливает свою работу без сохранения содержания. То есть сотрудники соответствующих министерств и ведомств за время вынужденных «каникул» остаются без зарплаты.

«Вряд ли правительство Соединенных Штатов состоит их малоимущих людей, но, с другой стороны, если тебе предлагают бесплатную еду достойного качества (а подобное практикуется в США для нуждающихся), почему бы и не перекусить», — полагает эксперт.

Тем более, что это блестящий политический демарш — мол, «посмотрите, до чего довел страну наш президент! Министрам приходится стоять в очереди за бесплатной едой. Из-за каких-то 5 миллиардов долларов на строительство забора на границе с Мексикой».

«Полагаю, в любом правительстве любого государства найдутся желающие не упустить возможности сделать столь эффектный ход, конечным потребителем которого является, безусловно, электорат», — считает Коренев.

Как сообщало ИА REGNUM, СМИ писали, что правительственный кризис в США привел к тому, что не получающие зарплату с конца декабря 2018 года госслужащие начали выстраиваться в очереди за бесплатными продуктами.

Читайте также: Госслужащие США замечены в очередях за бесплатной едой — Welt