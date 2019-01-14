Вашингтон, 14 января, 2019, 15:16 — ИА Регнум. Хотя большинство мигрантов, очевидно, приезжают в Соединенные Штаты с добрыми намерениями, статистика преступности и наркоторговли, связанная с незаконной миграцией, ошеломляет, заявил конгрессмен-республиканец Ральф Номан. В издании The Washington Examiner 14 января Номан пишет:

Цитата их х/ф «Большой куш» реж Гай Ричи. 2000. Великобритания, США Грабитель

«Так, в последние годы резко возросла торговля людьми. Сотни миллионов долларов смертоносных наркотиков изымаются на границе каждый год таможенной и пограничной охраной США, включая кокаин, фентанил и героин. За последние два года иммиграционные и таможенные органы арестовали более 300 000 незаконных иммигрантов, из которых:

— Более 3900 обвинений в убийстве;

— Более 27 000 преступлений на сексуальной почве, включая изнасилования;

— Более 99 000 обвинений в нападении;

— Более 161 000 уголовных нарушений дорожного движения.

Мы имеем право знать, кто приходит в нашу страну извне, и обязаны обеспечить, чтобы эти лица находились здесь на законных основаниях и не представляли опасности. Этот процесс начинается с установления контроля над нашей собственной границе».

Конгрессмен Номан считает несостоятельным довод противников пограничной стены о том, что физические барьеры не работают. В подтверждение собственной позиции он приводит статистику задержаний незаконных мигрантов вдоль южной границы, где ограждения и стены уже построены:

» — Сан-Диего, Калифорния (построено в 1992 году): задержания снизились на 92%

— Эль-Пасо, Техас (построено в 1993 году): снижение на 72%

— Таскон, Аризона (построено в 2000 году): снижение на 90%

— Юма, Аризона (построено в 2005 году): снижение на 95%».

Номан также настаивает, что среди мигрантов одни заслуживают доверия, но другие злоупотребляют законами США о предоставлении убежища просто для того, чтобы въехать в страну:

«По данным Службы гражданства и иммиграции США, число просителей убежища резко возросло с около 5000 в 2009 году до примерно 100 000 в 2018 году. Это 1750% роста. Объедините это с последними новостями о гражданских беспорядках в Центральной и Южной Америке, а также с караванами мигрантов, приближающимися к нашей южной границе, и станет ясно, что заявления о предоставлении убежища должны обрабатываться справедливо и эффективно. Однако разумно ожидать, что эти лица будут следовать нашим процедурам подачи ходатайств о предоставлении убежища, а также разумно ожидать, что они не пересекут наши границы незаконно. Конгресс имеет реальную возможность собраться вместе и решить проблемы на нашей границе».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп на фоне затянувшейся остановки работы правительства тем не менее отказался вводить в стране чрезвычайное положение. Решение встретило понимание одних и несогласие других, так, влиятельный сенатор Линдси Грэм полагает, что в ситуации, когда обе стороны продолжают настаивать на своем, выход из тупика возможен только при насильном решении проблемы, и призывает Трампа «использовать чрезвычайные полномочия как последнее средство».