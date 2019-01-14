Санкт-Петербург, 14 января, 2019, 15:10 — ИА Регнум. В результате прорыва теплотрассы в Приморском районе Санкт-Петербурга 14 января горячая вода, поднявшаяся под давлением вверх вместе с грунтом, проникла в десять квартир жилого дома. Также повреждены припаркованные автомобили. О пострадавших людях информация не поступала.

Https://vk.com/spb_today Прорыв теплотрассы на Шуваловском проспекте Петербурга (цитата группы «ДТП и ЧП»)

Напомним, дефект произошел на трубопроводе ГУП «ТЭК СПб» диаметром 600 мм у дома по адресу Шуваловский пр., 59, корп. 1. В 13 часов специалисты предприятия приступили к локализации дефекта, после чего пройдут ремонтные работы.

«В результате коммунальной аварии было оцарапано покрытие шести припаркованных на тротуаре машин, вода попала в 10 квартир через балкон и форточки, в двух окнах на втором и третьем этажах зафиксированы трещины на стеклах», — рассказали в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб». Информация будет уточняться.

Горячая вода потребителям Приморского района подается в полном объеме. Теплоснабжение 40 домов вблизи места аварии переведено на пониженные параметры, еще 35 домов планируют перевести на резервную схему теплоснабжения.

На устранение дефекта нормативами отводится 20 часов, но энергетики планируют устранить его раньше.

Владельцы пострадавшего имущества получат страховые выплаты от компании «Согаз», где застрахована гражданская ответственность ГУП «ТЭК СПб».

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Напомним, в последние дни в Петербурге произошло сразу несколько аварий на теплотрассах. Пострадали два человека.