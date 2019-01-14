Москва, 14 января, 2019, 15:01 — ИА Регнум. Депутаты фракции «Справедливая Россия» в Госдуме планируют внести в нижнюю палату парламента законопроект о новом порядке формирования потребительского набора товаров и услуг, которые учитываются для определения уровня инфляции, передает корреспондент ИА REGNUM 14 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

Согласно тексту законопроекта (имеется в распоряжении ИА REGNUM ), депутаты предлагают ввести новую систему расчета уровня инфляции. Так, сегодня потребительский набор товаров и услуг, на основании которого проводится наблюдение за ценами и рассчитывается инфляция, единый для всей территории РФ. Он разрабатывается Росстатом с учетом предложений территориальных органов государственной статистики, а также заинтересованных экономических ведомств.

В основном в этот список входят наиболее часто потребляемые гражданами товары.

Однако вместе с тем в этом списке также оказываются товары необязательного пользования — например, легковые автомобили, ювелирные изделия из золота, деликатесные продукты и прочее.

«Критерием для включения в набор новых товаров и услуг является доля товарных групп в общих потребительских расходах населения. Новые товары и услуги включаются в набор для наблюдения за потребительскими ценами с использованием метода отсечения, т. е. при условии, что их доля составляет не менее 0,1% от общих потребительских расходов населения», — отмечают авторы в сопроводительных документах.

Такая методика не дает объективную и реальную оценку уровня реальной потребительской инфляции в РФ, считают депутаты. В связи с этим они предлагают пересмотреть порядок определения товаров и услуг, учитываемых для определения уровня инфляции. Так, они предлагают установить, что инфляция должна быть равна отношению стоимости фиксированного перечня товаров и услуг в ценах текущего периода к его стоимости в ценах предыдущего периода. При этом в перечень нужно включить в основном продукты питания — мясо, колбасные изделия, птицу, молочные продукты, крупы и овощи с фруктами. Кроме того, туда также следует добавить и некоторые средства бытовой химии, уверены депутаты.

Одновременно с этим авторы законопроекта предлагают установить правило, согласно которому правительство РФ должно раз в год пересматривать перечень товаров, влияющих на уровень инфляции. Предполагается, что это будет происходить в момент внесения проекта федерального бюджета РФ на следующую трехлетку.