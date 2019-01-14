Чебоксары, 14 января, 2019, 14:57 — ИА Регнум. В Чувашии в середине зимы норма среднесуточной температуры воздуха — самая низкая в году. Она составляет — 13 градусов мороза. Но в ближайшее время в Чувашии ожидается потепление, связанное с приходом североатлантического циклона, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

Васнецов А. М. Зимний сон (Зима). 1908-1914

По его прогнозам, практически всю неделю будет ветрено, с порывами до 15 м/с, а перепады атмосферного давления могут стать причиной ухудшения самочувствия у метеозависмых людей.

15 января тёплый фронт принесет в Чувашию небольшой снег. Температура воздуха будет расти и к вечеру 16 января приблизится к нулевой отметке.

В ночь с 16 на 17 января в Чебоксарах возможна первая за два месяца оттепель. Но главным событием дня 16 января станет сильный снегопад с метелью. По расчетам Гидрометцентра, за сутки в столице республики может выпасть треть месячной нормы осадков. Высота снежного покрова вырастет на 8−10 см. Зона осадков затронет все районы Чувашии. По словам синоптика-любителя, в первой половине дня снег будет мокрым, что может привести к его налипанию на проводах и ветках деревьев. Есть опасность схода снега с крыш.

Осадки должны закончиться 17 января. Фронт уйдет на восток, и на короткое время может выглянуть солнце. Температура воздуха понизится до — 10 градусов мороза, но уже 18 января тёплый фронт очередного циклона принесет потепление со снегом и метелью. Сильных осадков на этот раз не ожидается: может выпасть от 1 до 3 см снега. По предварительным прогнозам, крещенская ночь в этом году будет теплой, с температурой воздуха −4…−6 градусов мороза. А в выходные дни, 19−20 января, сохранится влияние циклона с центром над севером Европейской территории России. Поэтому в Чувашии продолжит идти небольшой снег.