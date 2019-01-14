Ярославль, 14 января, 2019, 14:38 — ИА Регнум. Мэр Ярославля Владимир Волков не исключил рост стоимости проезда в общественном транспорте в этом году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Троллейбус в Ярославле

Вопрос о росте тарифа журналисты задали на встрече с мэром. Владимир Волков уклонился от ответа, когда и каким будет повышение, однако дал понять, что оно неизбежно. При этом Волков несколько раз назвал число 28. Сейчас проезд стоит 23 рубля.

Если бензин дорожает, солярка дорожает, все дорожает, а цена остается прежней, нам, наверно, нужно будет уходить в долги немыслимые. У нас есть тариф — 28 рублей. В этом году выше этой цены мы повышать не можем», — сказал мэр Ярославля Владимир Волков.

Мэр заявил о планах по обновлению подвижного состава «Яргорэлектротранса» и «ПАТП-1». Волков рассказал, что городские власти планируют купить 50 новых автобусов, уже куплено 7 троллейбусов.

При этом мэр привел в пример Переславль, который он возглавлял до прихода в Ярославль. По его словам, жителям очень понравились новые автобусы, которые вышли на работу в городе. Как ранее сообщало ИА REGNUM, это произошло за счет замены перевозчика — им стала фирма из подмосковных Люберец. Стоимость проезда в автобусе в Переславле выросла в 1,5 раза — с 15 до 23 рублей.

По данным источников ИА REGNUM, городские власти планируют установить цену на проезд на уровне в 28 рублей за поездку. Маршрутные такси при этом подорожают до 30 рублей. Но официально власти об этом пока не заявили.