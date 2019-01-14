Калуга, 14 января, 2019, 14:32 — ИА Регнум. В Калужской области будут судить мошенника, который два раза умудрился продать один и тот же объект недвижимости, при этом не доведя до завершения ни одной сделки. Как сообщили 14 января корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, в настоящее время расследование уголовного дела завершено, в ближайшее время материалы будут направлены в суд.

Квентин Массейс. Торговая сделка

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Как установлено в ходе следствия, мужчина, являясь владельцем недвижимости, заключил с потенциальным покупателем предварительный договор купли-продажи принадлежащего ему жилого дома и земельного участка. Получив в качестве оплаты будущей сделки 840 тысяч рублей, в назначенный срок в государственный орган для перерегистрации объектов недвижимости он не явился. Покупатель обратился в суд, который наложил на имущество арест.

Однако этот факт не помешал подозреваемому предложить этот дом и участок другому гражданину. На этот раз мужчина оценил сделку в 1,2 млн рублей. Новый покупатель, полностью оплатив сумму приобретения, обратился с пакетом документов в регистрационную службу, но в регистрации права собственности ему было отказано. Лишившись денег и не приобретя недвижимость, потерпевший был вынужден подать заявление в территориальный орган внутренних дел.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года от рук мошенников пострадали пенсионеры. Как оказалось, обманывали жителей Думиниского, Сухиничского, Ульяновского и Козельского районов, двое злоумышленников. Ходя по квартирам и представляясь сотрудниками районных администраций, неизвестные сообщали, что в соответствии с постановлением правительства РФ ветеранам труда положены денежные выплаты в сумме 1,3 тыс. рублей. Передавая подозреваемым пятитысячную купюру, злоумышленники получали сдачу 3,7 тыс. рублей. Впоследствии потерпевшие обнаруживали, что у них на руках пятитысячная купюра «банка приколов».