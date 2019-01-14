Москва, 14 января, 2019, 14:40 — ИА Регнум. На месте взрыва бытового газа в городе Шахты работают несколько единиц тяжёлой техники. Об этом 14 января в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Donland.ru Обрушение дома

«Если говорить о пострадавших, то изначально мы насчитали, что это 13 человек, но затем [выяснилось, что] одна девушка, которая проживала на девятом этаже, оказалась у родителей, — сказал губернатор. — Так что 12 человек. К сожалению, есть погибшая женщина и пострадавшие члены её семьи. Муж 31 года и двухлетняя девочка. Девочка в порядке, а муж находится в больнице, я только что с ним в палате общался. Неизвестная судьба четырёх человек. Сейчас приступили к разбору верхней части крупных строительных частей — панелей и балок. Работают несколько единиц тяжёлой техники».

Мы отдельно будем работать по разрушенным квартирам. Изыскивать возможность поддержать людей материально. Будем изыскивать возможность предоставления им жилья».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Голубев, находящийся на месте происшествия, заявил, что жильцов многоквартирного дома, пострадавшего от взрыва бытового газа утром 14 января, разместят в гостинице города Шахты. Для них подготовлено около 115 номеров.

В настоящее время жильцы дома, которых оперативно эвакуировали, размещены в ближайшей школе, где для них организовано горячее питание, работают специалисты.

Также отметим, что в результате взрыва частично разрушены восьмой и девятый этажи девятиэтажного жилого дома. Взрывной волной полностью или частично разрушены четыре квартиры, в которых проживало 12 человек.