Санкт-Петербург, 14 января, 2019, 14:47 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге жители нескольких районов города смогут лично поучаствовать в распределении бюджетных средств в рамках проекта «Твой бюджет — 2019», который стартует 15 января. Об этом сообщили в комитете финансов Северной столицы.

Деньги

На сайте проекта можно будет высказаться за те объекты, инициативы и направления, которые участники проекта — жители того или иного района Петербурга — считают наиболее приоритетными и важными для местных жителей.

«Участниками проекта 2019 года станут шесть районов Санкт-Петербурга, которые наберут наибольшее количество идей от жителей», — пояснили критерий отбора в комитете финансов.

На каждый из шести районов-победителей будет выделено по 15 млн рублей, которые будут распределены в соответствии с мнением петербуржцев. Инициативы, победившие в проекте «Твой бюджет — 2019», будут реализованы в 2020—2021 годах.

Прием заявок на сайте проекта завершится к полуночи 15 февраля.

Отметим, что в состав бюджетных комиссий также будут включены простые горожане, подавшие заявки и пришедшие на жеребьевку — 20 членов комиссий и 20 резервных членов выберут случайным образом. Жеребьевки проекта «Твой бюджет — 2019» пройдут в феврале.

Победители проекта — те инициативы, на которые будут выделены средства — будут определены в конце июня 2019 года.

Пилотный проект «Твой бюджет» стартовал в Санкт-Петербурге в 2016 году в Василеостровском и Центральном районах. В 2017 году количество районов увеличилось до пяти. В 2018 году участниками проекта стали шесть районов: Василеостровский, Центральный, Невский, Приморский, Фрунзенский и Пушкинский.

Как сообщало ИА REGNUM, доходы городской казны в 2019 году составят 591 млрд 833 млн 947 тыс. рублей. Расходы бюджета в 2019 году должны составить 643 млрд 793 млн 667 тыс. рублей. Дефицит бюджета — около 52 млрд рублей.