Новосибирск, 14 января, 2019, 14:10 — ИА Регнум. Под Новосибирском прошли военные учения — военные лётчики отработали ночной поиск условных бандгрупп. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Mil.ru Ми-8АМТШ

По замыслу учений, в регионе были выявлены места нахождения незаконных вооруженных формирований, которые планировали провести налёты на крупные объекты. Авиагруппы были подняты по тревоге для поиска «боевиков». Они использовали очки ночного видения и ИК-аппаратуру переднего обзора. При этом использовать приборы внешнего и внутреннего освещения вертолётов было запрещено.

«Военные лётчики в Сибири провели учение по поиску условных бандгрупп в ночное время. В нём приняли участие экипажи транспортно-штурмовых вертолётов Ми-8АМТШ отдельного вертолётного полка Центрального военного округа, который базируется под Новосибирском», — уточнили в пресс-службе ЦВО.

Лётчики отработали элементы воздушного боя, ведение воздушной разведки, применение ракетного и стрелково-пушечного вооружения по наземным целям.

Всего в учениях было задействовано более десяти транспортно-штурмовых вертолётов Ми-8АМТШ-В «Терминатор» и свыше 50 военнослужащих отдельного вертолетного полка Центрального военного округа.