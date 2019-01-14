Тюмень, 14 января, 2019, 14:09 — ИА Регнум. По факту задымления правого двигателя пассажирского самолета АТR-72 в аэропорту города Тюмени организована доследственная проверка. Жертв и пострадавших нет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Уральском следственном управлении на транспорте СК России.

Gleb Osokin ATR-72

По предварительным данным, 14 января 2019 года примерно в 6:50 по местному времени (4:50 мск) в аэропорту Тюмени при запуске двигателей произошло задымление правого двигателя пассажирского самолета АТR-72, выполнявший рейс по маршруту Тюмень — Ханты-Мансийск. На борту воздушного судна находилось 46 пассажиров.

По данному факту организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

По сообщению портала 72.ru пассажиры заметили пылающий огонь, когда воздушное судно компании «ЮТэйр» готовилось к взлету. Рейс был задержан на полтора часа.