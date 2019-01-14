Москва, 14 января, 2019, 14:05 — ИА Регнум. По статистике, в начале 2019 года, в России всегда наблюдается резкий рост цен на товары массового пользования. Глубоко копать не надо, и ответ на вопрос «почему?» лежит на поверхности, заявил корреспонденту ИА REGNUM трейдер-аналитик компании «ФинИст» Александр Ершов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Во время затяжных массовых гуляний население чаще всего совершает покупки, соответственно, именно долгие каникулы служат причиной резкого скачка цен. С другой стороны, если посмотреть на годовые показатели, то отклонение от нормы в 2−4% годовой инфляции в стране небольшое (4,3% показатель 2018 года), поэтому предпринимать резких движений правительству не стоит, да и какие они могут быть», — пояснил эксперт.

Вариант манипуляций со ставкой рефинансирования ЦБ РФ нецелесообразен, так как ставка 7,75% — уже слишком высока, и дальнейшее повышение может снизить покупательскую активность населения.

По его мнению, деноминация — крайний случай, который используют только при гиперинфляции, достаточно вспомнить 1998 год. Основное, для чего нужна деноминация, — снизить денежную массу у населения. Денежная масса в стране, наоборот, оставляет желать лучшего.

«Инфляция в стране не критична, и к концу 2019 года данный показатель будет находиться в диапазоне 4,5−4,8%. Решением вопроса о сокращении инфляции может стать налаживание товарооборота из-за рубежа, и упор, скорее всего, нужно делать именно на это», — считает Ершов.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за новогодние праздники (с 1 по 9 января 2019 года) потребительские цены выросли на 0,5%. В 2018 году в новогодние каникулы цены выросли в два раза меньше — на 0,2%.

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