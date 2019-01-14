Рим, 14 января, 2019, 14:04 — ИА Регнум. 40% отходов из пластика, собираемых раздельно, не подвергаются переработке в Италии, передает Il Mattino в понедельник, 14 января.

Hans Пластик

Эксперты отмечают, что в раздельно собранных отходах оказывается слишком много смешанных полимеров, и они не подвергаются переработке.

При этом в Италии — один из самых высоких в мире уровней раздельного сбора отходов: граждане и предприятия сортируют почти 80% всего мусора.