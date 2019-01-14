Москва, 14 января, 2019, 13:57 — ИА Регнум. Представители московских аэропортов «Домодедово» и «Внуково» подтвердили факт получения анонимных звонков о минировании. Об этом сообщает 14 января ТАСС.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Анонимный звонок

Ранее в экстренных службах рассказали, что полиция получила анонимный сигнал о минировании таких воздушных гаваней, как «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский».

В пресс-службе «Внуково» подтвердили, что в помещениях аэровокзала проводится операция по поиску взрывного устройства, однако эвакуация пассажиров не планируется.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 января в Москве правоохранители задержали мужчину, сообщившего о якобы заложенном взрывном устройстве в здании Павелецкого вокзала.

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