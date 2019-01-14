Москва, 14 января, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Если результаты опроса о работе правительства России сравнивать с тем, с чем приходится сталкиваться во время повседневного общения с людьми, то настроения граждан в нем достаточно объективно. Народ начинает интересоваться политикой, когда обостряются проблемы с финансами, а 2018 год в этом плане выдался очень тяжелый, заявил корреспонденту ИА REGNUM юрист, председатель Московской коллегии адвокатов «Скрипка, Леонов и партнеры» Игорь Скрипка.

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«При этом лучше не становится ни в сфере бизнеса, ни в сфере обеспечения рабочими местами, ни в прочих сферах. Понятно, что ни к чему хорошему это не приведет», — считает эксперт.

Однако будем откровенны: механизм, когда граждане выражают недовольство и могут самостоятельно отправить правительство в отставку каким-то решением или референдумом, в России не работает, поэтому последствия данного соцопроса будут иметь значение, только если сам президент решит, что стоит прислушаться к народу и сменить правительство.

«С юридической точки зрения данные настроения могут привести как минимум к молчаливым протестам, то есть открытого недовольства выражать не станут, а сделают это через какие-то мелкие неуплаты налогов, обхождения законов и прочие проявления неповиновения. Все это, конечно, крайне негативно скажется на экономике и отношении к принятым правительством России решениям», — высказал свое мнение Скрипка.

Как сообщает ИА REGNUM, по данным опроса Левада-Центра более половины россиян выступают за отставку правительства: в декабре 2018 года об этом заявили 53% респондентов против 33% в ноябре 2016 года.

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