Санкт-Петербург, 14 января, 2019, 13:09 — ИА Регнум. Очередной прорыв теплотрассы произошел днем 14 января в Санкт-Петербурге. На этот раз дефект зафиксирован в Приморском районе города, на Шуваловском проспекте, 61.

Https://vk.com/spb_today Прорыв теплотрассы на Шуваловском проспекте Петербурга (цитата группы «ДТП и ЧП")

О нем в соцсетях сообщили горожане, приложив видеозапись. На ней видны мощные клубы пара и струи горячей воды с грязью, поднимающиеся вверх.

«Кипяток вырвался наружу на Шуваловском проспекте, между Планерной и Авиаконструкторов», — написал автор поста.

«Страшно»; «Хана машинам припаркованным»; «Выглядит как будто пожар»; «Еще и в окна бьет? Не повезло кому-то» — откликнулись пользователи.

В пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», которому принадлежит аварийная труба, корреспонденту ИА REGNUM сказали, что ремонтно-аварийная бригада предприятия уже выехала на место дефекта и приступит к локализации дефекта, а затем — к ремонтным работам.

Дефект случился на трубе диаметром 600 мм, нормативный срок для ее ремонта составляет 20 часов, но специалисты рассчитывают справиться раньше.

«Постараемся перевести потребителей на резервную схему», — добавили в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб».

Данных о пострадавших не поступало, как и об ущербе имуществу.

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Напомним, в последние дни в Петербурге произошло сразу несколько аварий на теплотрассах. Наиболее крупная — на трубопроводе «Пороховской» в Невском районе, который принадлежит АО «Теплосеть Санкт-Петербурга». Ее смогли устранить за сутки.