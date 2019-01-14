Краснокамск, Пермский край, 14 января, 2019, 14:01 — ИА Регнум. В Краснокамске Пермского края в суд передано уголовное дело о домогательстве по отношению к двум семилетним девочкам. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону, 34-летний мужчина обвиняется в совершении четырёх преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Детское насилие

По версии следствия, в июне 2012 года пермяк в квартире и бане совершал развратные действия в отношении семилетней падчерицы и её подружки-одногодки. Когда падчерица подросла, он начал вести с ней интимную переписку в соцсети.

По данным силовиков, мужчина зарегистрировался в соцсети под чужим именем и с июня по август 2018 года обсуждал с девочкой сексуальные темы, направляя порнографические фотографии. Шокирующую переписку обнаружила в телефоне девочки мать. Она и забила тревогу, обратившись с заявлением в правоохранительные органы.