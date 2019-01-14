Москва, 14 января, 2019, 13:01 — ИА Регнум. Глава японского МИД Таро Коно, выражая благодарность своему российскому коллеге Сергею Лаврову за «повышение температуры в Москве», не знал о многозначности этих слов в русском языке, написала в своем Facebook официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По словам российского дипломата, Коно перед началом переговоров поблагодарил Лаврова за то, что российская сторона «сделала температуру в Москве выше для него».

«Если бы он только знал всю многозначность перевода этой фразы с японского на русский…» — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров призвал японских коллег строго следовать ранее достигнутым лидерами двух стран договоренностям.

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