Москва, 14 января, 2019, 12:57 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил в случае необходимости оказать финансовую поддержку по линии федерального правительства пострадавшим жителям города Шахты Ростовской области, сообщает официальный портал правительства России.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

Глава правительства обсудил с губернатором Ростовской области Василием Голубевым «вопросы, связанные с предоставлением временного жилья пострадавшим жителям дома и оказанием финансовой помощи».

Глава МЧС Евгений Зиничев доложил Медведеву о проходящей на месте ЧП спасательной операции.

Ранее всестороннюю помощь пострадавшим поручил оказать президент России Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, жильцов многоквартирного дома, пострадавшего от взрыва бытового газа утром 14 января, разместят в гостинице города Шахты.